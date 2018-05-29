МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу

Российский олигарх получил израильское удостоверение личности в соответствии с законом о репатриации

Министерство внутренних дел Израиля подтвердило, что российский олигарх Роман Абрамович иммигрирует в Израиль. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

В МВД Израиля сообщили, что 51-летний Абрамович, утром в понедельник, 28 мая, приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и получил израильское удостоверение личности в соответствии с законом о репатриации, согласно которому евреи могут стать гражданами Израиля.

В бюро Nativ Liaison, занимающемся иммиграцией из русскоязычных стран, рассказали, что Абрамович подал заявку на получение гражданства Израиля на прошлой неделе.

"Роман Абрамович приехал в посольство Израиля в Москве и подал запрос на получение разрешения иммигрировать. Его документы проверили в соответствии с Законом о возращении, и его запрос был признан правомочным", - заявили в бюро по иммиграции.

Напомним, ранее израильские СМИ сообщили, что Абрамович "завершил процесс иммиграции в Израиль", а его самолет в понедельник прибыл в международный аэропорт имени Бен-Гуриона.