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Абрамович прибыл в Израиль для получения гражданства, - Іsraelhayom

НовостиОбщество    28.05.2018 - 19:09
Фото: Роман Абрамович (twitter.com-davydov_index)
Фото: Роман Абрамович (twitter.com-davydov_index)

Местные СМИ сообщают о получении Абрамовичем гражданства Израиля

Самолет российского олигарха Романа Абрамовича в понедельник прибыл к первому терминалу международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле. Об этом сообщает местное издание Іsraelhayom.

Указано, что Абрамович "завершил процесс иммиграции в Израиль".

В ряде СМИ, среди которых vesty.co.il, RTVI, отмечается, что Абрамович прошел в терминал на общих основаниях - к помещению, где оформляют прибывших репатриантов, где ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут").

Также сообщается, что из Бен-Гуриона новый репатриант Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку.

Отметим, ранее Великобритания не продлила Абрамовичу инвесторскую визу.

Напомним, в январе в США опубликовали так называемый "кремлевский доклад", который передан Конгрессу, с именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина. Так, в доклад вошло и имя Романа Абрамовича.

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Теги публикации: Израиль, Роман Абрамович  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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