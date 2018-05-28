Абрамович прибыл в Израиль для получения гражданства, - Іsraelhayom

Местные СМИ сообщают о получении Абрамовичем гражданства Израиля

Самолет российского олигарха Романа Абрамовича в понедельник прибыл к первому терминалу международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле. Об этом сообщает местное издание Іsraelhayom.

Указано, что Абрамович "завершил процесс иммиграции в Израиль".

В ряде СМИ, среди которых vesty.co.il, RTVI, отмечается, что Абрамович прошел в терминал на общих основаниях - к помещению, где оформляют прибывших репатриантов, где ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут").

Также сообщается, что из Бен-Гуриона новый репатриант Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку.

Отметим, ранее Великобритания не продлила Абрамовичу инвесторскую визу.

Напомним, в январе в США опубликовали так называемый "кремлевский доклад", который передан Конгрессу, с именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина. Так, в доклад вошло и имя Романа Абрамовича.