МВД Италии сообщило о 31 погибшем при обрушении моста в Генуе

Из-за происшествия около 440 человек вынуждены покинуть свои дома

Министерство внутренних дел Италии сообщило, что в результате обрушения моста Моранди в Генуе погиб 31 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает издание Corriere della Sera.

Сообщается, что тела пяти погибших еще не опознали, среди жертв обрушения моста есть дети - 8, 12 и 13 лет.

Согласно данным издании, из-за происшествия около 440 человек вынуждены покинуть свои дома.

Отметим, мост в итальянском городе Генуя обрушился днем 14 августа, пролеты рухнули, когда по ним ехали автомобили, в результате 30-35 машин оказались под завалами.

Напомним, ранее в местном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что количество погибших в результате обвала автомобильного моста в Генуе возросло до 35.

По уточненным данным, в момент разрушения моста по нему перемещались 30 автомобилей и три грузовика. Некоторые автомобили упали в реку, над которой проходил мост, несколько автомобилей застряли в разрушенных конструкциях.