МВС Італії повідомило про 31 загиблого при обваленні моста в Генуї

Через подію близько 440 людей змушені покинути свої будинки

Міністерство внутрішніх справ Італії повідомило, що в результаті обвалення моста Моранді в Генуї загинула 31 людина. Про це повідомила прес-служба МВС, передає видання Corriere della Sera.

Повідомляється, що тіла п'яти загиблих ще не пізнали, серед жертв обвалення моста є діти - 8, 12 і 13 років.

Згідно з даними видання, через події близько 440 людей змушені покинути свої будинки.

Зазначимо, міст в італійському місті Генуя обвалився вдень 14 серпня, прольоти впали, коли по них їхали автомобілі, в результаті 30-35 машин опинилися під завалами.

Нагадаємо, раніше в місцевому управлінні з надзвичайних ситуацій повідомили, що кількість загиблих у результаті обвалу автомобільного мосту в Генуї зросла до 35.

За уточненими даними, на момент руйнування мосту по ньому пересувалися 30 автомобілів і три вантажівки. Деякі автомобілі впали в річку, над якою проходив міст, кілька автомобілів застрягли в зруйнованих конструкціях.