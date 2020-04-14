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В МВД хотят ужесточить наказание для "сталкеров"

Новости » Общество     14.04.2020 - 19:18
В МВД хотят ужесточить наказание для "сталкеров"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас штраф за незаконное нахождение в Чернобыльской зоне отчуждения составляет 310 грн

В Министерстве внутренних дел выступают за увеличение административных штрафов чернобыльским "сталкерам". Об этом в Facebook заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По его словам, сейчас наказание для нарушителей в зоне отчуждения делает невозможным борьбу со "сталкерством". Так, штраф за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, составляет 310 гривен.

"Только в этом году полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В прошлом 2019 было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018 - 196. Но тех, кто избегает даже такого символического наказания как штраф в 310 гривен - еще больше", - отметил Шевченко.

Он рассказал, что в некоторых случаях "сталкеры" не могут выбраться из Чернобыльской зоны самостоятельно, и, пользуясь низкими штрафами, сами вызывают полицию, чтобы та вывезла их из зоны.

"Зона огромная, всю ее проконтролировать нереально. Пришло время законодателям сделать наказание за "сталкерство" жестче, только так сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом", - резюмировал Шевченко.

Отметим, в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что масштабные пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров, поскольку поджоги произошли там, где зона закрыта на карантин.

Также РБК-Украина сообщало, что за первые два месяца 2020 года в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали 32 сталкера.

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