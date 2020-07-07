В МВД хотят наказывать за незаконное использование записей камер наблюдения

Министерство внутренних дел предлагает наказывать за незаконное использование данных с камер наблюдения. Сейчас ведомство разрабатывает соответствующий проект закона.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, закон нарабатывается совместно с народными депутатами и общественными активистами.

"Мы разрабатываем проект, который условно называется закон о безопасной Украине, которым предлагается установить ответственность за незаконное использование информации, собранной с камер наблюдения… Чтобы граждане знали, что эта информация будет использоваться исключительно в целях безопасности, а не компрометирования кого-либо", - заявил замглавы МВД.

По его словам, на данный момент ответственность за такое деяние не предусмотрена.

"Сейчас есть негативные отзывы, что в некоторых городах есть факты, когда жены заказывают (слежку, - ред.) за мужьями, где они бывают, с кем встречаются. Сегодня, к сожалению, нет ответственности за использование такой информации", - отметил Геращенко.

Напомним, МВД и Национальная полиция после отмены тюремного наказания за пьяное вождение просит разрешить все-таки административные аресты помимо штрафов, в частности, разрешить арестовывать на 15 суток.

Как писало РБК-Украина, в Украине хотят в шесть раз увеличить штрафы за превышение скорости.