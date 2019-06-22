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МВД Грузии расследует нападение на российских журналистов

Новости » Происшествия    22.06.2019 - 23:17
МВД Грузии расследует нападение на российских журналистов
Иллюстративное фото (twitter.com ermakovaTT)

Несколько молодых людей якобы попытались избить членов съемочной группы телеканала "Россия 24"

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование нападения на российских журналистов, представителей одного из пропагандистских каналов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Грузия".

По данным издания, следствие ведется по двум статьям: "препятствование журналисткой деятельности" и "насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более человек".

Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, штраф или исправительные работы.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси несколько молодых людей якобы попытались избить членов съемочной группы телеканала "Россия 24", но журналистам пришел на помощь местный житель, никто не пострадал.

Напомним, 22 июня, в Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Как сообщается, несколько сотен протестующих собрались под зданием грузинского парламента и требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций.

В тоже время прокуратура Грузии изучает факты возможного превышения полномочий правоохранителями во время разгона акции протеста в Тбилиси ночью 21 июня. В частности проверяется целесообразность применения полицией слезоточивого газа и резиновых пуль во время разгона протеста под зданием грузинского парламента.

 

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