МВС Грузії розслідує напад на російських журналістів

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Кілька молодих людей нібито спробували побити членів знімальної групи телеканалу "Росія 24"

Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування нападу на російських журналістів, представників одного з пропагандистських каналів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

За даними видання, слідство ведеться за двома статтями: "перешкоджання журналістській діяльності" та "насильство, вчинене групою осіб щодо двох або більше осіб".

Зазначені статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до двох років, штраф або виправні роботи.

Раніше повідомлялося, що в Тбілісі кілька молодих людей нібито спробували побити членів знімальної групи телеканалу "Росія 24", але журналістам прийшов на допомогу місцевий житель, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 22 червня, у Грузії поновилася акція протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Як повідомляється, кілька сотень протестувальників зібралися під будівлею грузинського парламенту і вимагають звільнити всіх затриманих під час минулих демонстрацій.

Водночас прокуратура Грузії вивчає факти можливого перевищення повноважень правоохоронцями під час розгону акції протесту в Тбілісі вночі 21 червня. Зокрема перевіряється доцільність застосування поліцією сльозоточивого газу і гумових куль під час розгону протесту під будівлею грузинського парламенту.