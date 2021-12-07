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МВД готовит законопроекты о повышении безопасности дорожного движения

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Черниговской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли минимум 13 человек. МВД готовит законопроекты о повышении безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

"В этом месяце по моей инициативе в Верховную раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения", - сообщил Монастырский.

Он также призвал соблюдать правила дорожного движения. Глава МВД сообщил, что полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, которые имеют недопустимые недостатки.

Напомним, стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Черниговом.

Отметим, правоохранители назвали вероятные причины смертельного ДТП с участием грузовика и маршрутки.

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ДТПЧернигов