МВД Германии планирует расширить полномочия спецслужб

Министерство внутренних дел Германии выступило с инициативой, что Федеральному ведомству по охране конституции ФРГ (BfV) необходимо предоставить полномочия по перехвату зашифрованного содержимого чатов и голосовых сообщений в мессенджерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Министерство объясняет необходимость изменения законодательства тем, что радикальные исламисты и правые экстремисты используют мессенджеры при подготовке террактов.

Также Министерство внутренних дел Федеративной Республике Германия предлагает наделить сотрудников BfV правом на проведение "онлайн-обысков", под которыми подразумевается скрытый доступ к персональным компьютерам, смартфонам и иным аналогичным устройствам с возможностью чтения их данных. Однако подобные действия возможны лишь при наличии подозрений на подготовку тяжких преступлений, подчеркнули в ведомстве.

Еще одно предложенное нововведение - возможность для спецслужб в будущем хранить данные несовершеннолетних. Сейчас немецкое законодательство разрешает подобную практику лишь в отношении подростков, достигших 14 лет.

Напомним, в Федеративной Республике Германия, по данным спецслужб, участились хакерские атаки на жизненно важные инфраструктурные объекты. Отмечается, что основной целью злоумышленников является препятствование обеспечению населения водой и электроэнергией, повреждение коммуникационных систем и нарушение другой повседневной деятельности.

Кроме того, Федеральное ведомство по охране конституции Германии проведет проверку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на экстремизм. В частности, ведомтсво проверит внутрипартийное обьединение "Крыло" и молодежную организацию "Молодая альтернатива".