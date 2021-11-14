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МВД допускает введение ЧП в случае угрозы мигрантов в пограничных областях

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Воскресенье 14 ноября 2021 21:11
МВД допускает введение ЧП в случае угрозы мигрантов в пограничных областях Фото: глава МВд Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Украины допускает возможность введения чрезвычайного положения в пограничных областях. В частности, в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы видим, и если для этого будет необходимость, как уже сообщил секретарь СНБО - проработаны разные сценарии действий, вплоть до тех, чтобы внедрялось чрезвычайное положение в этих пограничных областях", - заявил министр.

При этом он добавил, что уже определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции.

"Определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу", - сообщил министр.

Монастырский также добавил, что главным планом Украины является строительство государственной границы.

"Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие два года", - сказал он.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина усилит границу с Беларусью, чтобы избежать потока нелегалов.

Кроме того, для охраны госграницы с Беларусью уже отправились 8,5 тысяч правоохранителей.

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Денис Монастырский Чрезвычайное положение Миграционный кризис
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