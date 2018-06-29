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МВС співпрацюватиме з рятувальниками Каліфорнії у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 13:06
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)
Фото: Сергій Яровий (mvs.gov.ua)

Співпраця з рятувальниками Каліфорнії сприятиме зростанню рівня професіоналізму українських фахівців

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України співпрацюватиме з рятувальниками Каліфорнії (США) у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС.

"Нам дуже цікавий досвід Каліфорнії в управлінні силами та засобами різноманітних підрозділів, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій. Ми готові опрацювати питання підписання домовленостей, що дозволять закріпити наші відносини і сприятимуть розбудові ДСНС України, зокрема шляхом обміну досвідом між рятувальниками та проведенням відповідних спільних навчань", - заявив перший заступник глави відомства Сергій Яровий.

Як зазначається, делегація МВС очолювана Яровим відвідала штаб-квартири Управління з надзвичайних ситуацій штату Каліфорнія (CalOES) та 95-ї групи допомоги цивільним органам влади Національної гвардії Каліфорнії.

Яровий зазначив, що співпраця з каліфорнійськими рятувальниками сприятиме якісному зростанню рівня професіоналізму українського підрозділу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники перейшли на посилений режим несення служби на період відзначення Дня Конституції.

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Теги публікації: Міністерство внутрішніх справ України, спасатели, Калифорния  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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