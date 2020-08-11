В МВД Беларуси заявили, что не разглашают информацию о местонахождении задержанных

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что не разглашают информацию о задержанных. Можно узнать лишь, есть ли человек в списке пойманных милицией.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"Информацию о задержанных во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске можно получить круглосуточно... Сотрудники сообщат, есть ли человек в списке задержанных до суда за совершение правонарушения. Сведения о месте содержания гражданина не разглашаются", - проинформировала она.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых со значительным отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

При этом оппозиционный кандидат Светлана Тихановская выехала за пределы Беларуси в Литву и призвала белорусов не выходить на акции протеста; в ее штабе уверены, что это заявление записывалось под давлением силовиков.

Отметим, за последние два дня в больницы обратились более 200 человек: у пострадавших ушибы мягких тканей, травмы конечностей, черепно-мозговые травмы.