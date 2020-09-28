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В МВД Беларуси подтвердили задержание более 350 участников протестов

Беларусь, Понедельник 28 сентября 2020 12:59
В МВД Беларуси подтвердили задержание более 350 участников протестов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило задержания более 350 участников акций протеста в стране в воскресенье, 27 сентября. Всего, по данным силовиков, в стране зафиксировали 22 протестные акции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Также силовики подтвердили применение спецсредств по отношению к демонстрантам в Могилеве и Гомеле.

"Для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны. Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям", - сообщили в МВД.

При этом в МВД заявили, что количество участников протестов значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими выходными.

Отметим, по данным правозащитников, на акции протеста в Беларуси 27 сентября вышли около 100 тысяч человек.

Напомним, в воскресенье в Беларуси прошел 50-й день протестов. Демонстранты провели "народную инаугурацию" Светланы Тихановской. При этом РБК-Украина писало, что в Гомеле силовики для разгона демонстрантов стреляли из автомата.

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