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МВД анонсировало новые стандарты фото на документы

Новости » Общество     21.11.2019 - 11:45
МВД анонсировало новые стандарты фото на документы
Фото: украинский паспорт (УНИАН)

Новые стандарты будут касаться представителей различных вероисповеданий

Государственная миграционная служба Украины презентует новые стандарты фото для паспорта гражданина Украины и других документов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.

Сообщается, что новые стандарты коснутся представителей различных вероисповеданий.

"В пятницу, 22 ноября, Государственная миграционная служба Украины презентует новые стандарты фотографирования на документы, что удостоверяют личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус лица для представителей различных вероисповеданий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство упростило порядок пересечения КПВВ на линии разграничения. Упрощается процедура пересечения линии разграничения для несовершеннолетних лиц, а также устранено такое определение, как "ручная кладь".

Как писало РБК-Украина, В Донецкой области сотрудники СБУ выявили схему незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков так называемой "ДНР".

Кроме этого сообщалось. что Кабинет министров планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. Также анонсировано упрощение украинского визового режима для граждан большинства стран мира

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