МВС анонсував нові стандарти фото на документи

Фото: український паспорт (УНІАН)

Нові стандарти будуть стосуватися представників різних віросповідань

Державна міграційна служба України презентує нові стандарти фото для паспорта громадянина України та інших документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що нові стандарти торкнуться представників різних віросповідань.

"У п'ятницю, 22 листопада, Державна міграційна служба України презентує нові стандарти фотографування на документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи для представників різних віросповідань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд спростив порядок перетину КПВВ на лінії розмежування. Спрощується процедура перетину лінії розмежування для неповнолітніх осіб, а також усунуто таке визначення, як "ручна поклажа".

Як повідомляло РБК-Україна, У Донецькій області співробітники СБУ виявили схему незаконної легалізації в Україні громадян Росії і бойовиків так званої "ДНР".

Крім цього повідомлялося. що Кабінет міністрів планує домовитися з Великобританією і Канадою про спрощення існуючого режиму поїздок до 2020 року. Також анонсовано спрощення українського візового режиму для громадян більшості країн світу