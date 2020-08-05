В МВД анонсировали появление шерифов

Участковых инспекторов полиции заменят. Сейчас запускается такая новая форма - полицейский офицер громады.

Об этом советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать.

"И тут финансирование в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", - рассказал он.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских, планируют увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.

Напомним, замглавы МВД поручили задание разработать законопроект об увеличении штрафа за оскорбление полицейских после протестов по делу Стерненка, в ходе которых были столкновения между полицейскими и активистами.

Отметим, тогда отстранили от выполнения обязанностей двух правоохранителей, которые били демонстрантов во время столкновений под судом по делу активиста.