У МВС анонсували появу шерифів

Дільничних інспекторів поліції замінять. Зараз запускається така нова форма - поліцейський офіцер громади.

Про це радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади і повністю з нею співпрацювати.

"І тут фінансування у тому числі лягає на громаду. Це по аналогії - місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", - розповів він.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ розробило законопроект про посилення відповідальності за образу поліцейських, планують збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.

Нагадаємо, заступник голови МВС доручили завдання розробити законопроект про збільшення штрафу за образу поліцейських після протестів по справі Стерненка, в ході яких були сутички між правоохоронцями та активістами.

Зазначимо, тоді відсторонили від виконання обов'язків двох правоохоронців, які били демонстрантів під час сутичок під судом у справі активіста.