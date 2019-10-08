В МВД анонсировали изменение системы штрафов за превышение скорости

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал изменение системы штрафов за превышение скорости в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В частности, по словам министра, ведомство планирует разработать ряд законодательных инициатив.

"Арсен Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Аваков отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

Напомним, с 1 октября по 1 мая в дневное время на всех транспортных средствах, которые передвигаются по городу, должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар. За нарушение этого требования граждан будут штрафовать.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине водителей снова начали штрафовать за превышение скорости с октября 2018 года.

По расчетам Министерства внутренних дел, для запуска системы автоматической фиксации нарушений ПДД нужно 1776 камер. Аваков ранее допускал, что такую ​​систему смогут запустить до конца 2019 года.