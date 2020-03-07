Мужская сборная Украины завоевала "серебро" на Кубке мира по биатлону

Украинские биатлонисты завоевали серебряные медали в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место в Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Сообщается, что за украинскую команду выступали Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. Первое место заняла команда из Норвегии, а третье - из Швеции.

"Сине-желтые" использовали пять дополнительных патронов за дистанцию и с 38,2 с отставания финишировали вторыми - серебряные медали, обогнав шведов на 5,1 с.