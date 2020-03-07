Чоловіча збірна України завоювала "срібло" на Кубку світу з біатлону

Українські біатлоністи завоювали срібні медалі в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто в Чехії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Повідомляється, що за українську команду виступали Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний. Перше місце зайняла команда з Норвегії, а третє - зі Швеції.

"Синьо-жовті" використовували п'ять додаткових патронів за дистанцію і з 38,2 до відставання фінішували другими - срібні медалі, обігнавши шведів на 5,1 с.