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Мужская сборная Норвегии выиграла олимпийское "золото" в командных соревнованиях по конькобежному спорту

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде состоялась мужская командная гонка в конькобежном спорте. Золотые заслуги выиграла команда Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

За золотые медали соперничали сборная Норвегии и команда ОКР. Скорее оказались норвежцы, ставшие Олимпийскими чемпионами в командной гонке на второй Олимпиаде подряд.

Норвегия – 3:38,08

ОКР – 3:40,46

В забеге за бронзовые награды участвовали сборные Нидерландов и США. Американцы взяли "бронзу", а Нидерланды остались без медали.

США – 3:38,81

Нидерланды – 3:41,62

Призеры мужской эстафеты:

"золото" – Норвегия

"серебро" – ОКР

"бронза" – Канада

Напомним, что женская сборная Канады победила в командной гонке по конькобежному спорту.

Добавим, что китайский сноубордист Су Имин победил в биг-эйре.

Также вспомним, что австрийка Анна Гассера завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.

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