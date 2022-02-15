Мужская сборная Норвегии выиграла олимпийское "золото" в командных соревнованиях по конькобежному спорту

На Олимпиаде состоялась мужская командная гонка в конькобежном спорте. Золотые заслуги выиграла команда Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
За золотые медали соперничали сборная Норвегии и команда ОКР. Скорее оказались норвежцы, ставшие Олимпийскими чемпионами в командной гонке на второй Олимпиаде подряд.
Норвегия – 3:38,08
ОКР – 3:40,46
В забеге за бронзовые награды участвовали сборные Нидерландов и США. Американцы взяли "бронзу", а Нидерланды остались без медали.
США – 3:38,81
Нидерланды – 3:41,62
Призеры мужской эстафеты:
"золото" – Норвегия
"серебро" – ОКР
"бронза" – Канада
Напомним, что женская сборная Канады победила в командной гонке по конькобежному спорту.
Добавим, что китайский сноубордист Су Имин победил в биг-эйре.
Также вспомним, что австрийка Анна Гассера завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.