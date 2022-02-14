Мужская сборная Австрии выиграла олимпийское "золото" в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Состоялись командные соревнования среди мужчин по прыжкам на лыжах с трамплина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В финале состязались восемь сильнейших команд.
Лучше всего выступила сборная Австрии, победившая. Второе место заняла команда Словении, на третьем – Германия.
Результаты командных соревнований:
"золото" – Австрия (Штефан Крафт, Даниэль Губер, Ян Герль, Мануэль Феттнер) – 942,7 балла
"серебро" – Словения (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) – 934,4 балла
"бронза" – Германия (Константин Шмид, Штефан Лейг, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 922,9 балла
Напомним, китаянка Сюй Ментао выиграла "золото" в лыжной акробатике.