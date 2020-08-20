Мужская пластика в исполнении Максима Иванчука: ринопластика и моделирование лица

Мужская пластика в клинике Максима Сергеевича Иванчука столь популярна, как и женская. В число самых востребованных операций неизменно входят: ринопластика, отопластика, липосакция и пластика лица. В этом материале мы расскажем о двух из них – ринопластике и пластике лица по авторской методике пластического хирурга, – а также на примере покажем, как может измениться пациент после проведенных процедур.

В медицинском центре IVANCHUK операцию по изменению формы и размера носа проводят чаще всего по закрытой методике. Закрытая ринопластика – метод коррекции носа, при котором все хирургические манипуляции проводятся внутри. Разрезы закрыты, поэтому после проведения операции никто не догадается о том, что пациент делал операцию. Многие пластические хирурги делают ринопластику открытым методом, но его главный минус в том, что необходимо проводить дополнительный разрез кожи колумеллы. Вследствие этой манипуляции у пациента может остаться видимый шрам.

К показаниям для проведения ринопластики относят: врожденные и приобретенные дефекты, искривление перегородки, слишком большие или маленькие ноздри, нарушения в дыхательной функции и эстетическая неудовлетворенность пациента внешним видом носа. Пластику носа мужчинам проводят как по медицинским, так и по эстетическим показаниям. Максим Иванчук рассказал, что к нему на консультацию чаще всего приходят мужчины, которым операция необходима в связи с полученными травмами или дефектами носа, а также искривленной перегородкой.

Еще одна востребованная мужская пластическая операция – моделирование лица. Максим Иванчук проводит ее по собственной методике, которую он разрабатывал на протяжении нескольких лет. Операция состоит из нескольких процедур. Хирург самостоятельно подбирает их в зависимости от черт лица пациента и проблем, с которыми он обращается к доктору. Благодаря авторской методике Иванчук может сформировать новый овал лица, выделить скулы, подтянуть подбородок, избавить мужчину от морщин в зоне глаз, губ и лба.

Чтобы понять, как может выглядеть лицо пациента после проведения вышеперечисленных операций, стоит посмотреть на фото, которыми Максим Сергеевич делится в своих социальных сетях. На его странице в Instagram мы нашли несколько примеров удачно проведенных процедур. Вот одна из них:

Чтобы добиться такого результата пациенту были проведены следующие вмешательства:

Полная закрытая риносептопластика.

Очертание нижней скуловой области.

Выделение угла молодости.

Моделирование подбородка.

Частичное удаление комков Биша.

Как видим, благодаря проведенным процедурам пластическому хирургу удалось исправить форму носа и сделать лицо пациента более мужественным. Данное фото – результат через 270 дней после операции.