Чоловіча пластика у виконанні Максима Іванчука: ринопластика та моделювання обличчя

Чоловіча пластика в клініці Максима Сергійовича Іванчука настільки ж популярна, як і жіноча. У число найбільш затребуваних операцій незмінно входять: ринопластика, отопластика, ліпосакція і пластика обличчя. У цьому матеріалі ми розповімо про дві з них - ринопластику і пластику обличчя за авторською методикою пластичного хірурга, - а також на прикладі покажемо, як може змінитися пацієнт після проведених процедур.

У медичному центрі IVANCHUK операцію зі зміни форми і розміру носа проводять найчастіше за допомогою закритої методики. Закрита ринопластика - метод корекції носа, при якому всі хірургічні маніпуляції проводяться всередині. Розрізи закриті, тому після проведення операції ніхто не здогадається про те, що пацієнт робив операцію. Багато пластичних хірургів роблять ринопластику відкритим методом, але його головний мінус у тому, що необхідно проводити додатковий розріз шкіри колумелли. Внаслідок цієї маніпуляції у пацієнта може залишитися видимий шрам.

До показань для проведення ринопластики відносять: вроджені та набуті дефекти, викривлення перегородки, занадто великі або маленькі ніздрі, порушення дихальної функції і естетична незадоволеність пацієнта зовнішнім виглядом носа. Пластику носа чоловікам проводять як за медичними, так і за естетичними показаннями. Максим Іванчук розповів, що до нього на консультацію найчастіше приходять чоловіки, яким операція необхідна у зв'язку з отриманими травмами або дефектами носа, а також викривленням перегородки.

Ще одна затребувана чоловіча пластична операція - моделювання обличчя. Максим Іванчук проводить її за власною методикою, яку він розробляв протягом кількох років. Операція складається з декількох процедур. Хірург самостійно підбирає їх в залежності від рис обличчя пацієнта і проблем, з якими він звертається до лікаря. Завдяки авторській методиці Іванчук може сформувати новий овал обличчя, виділити вилиці, підтягнути підборіддя, позбавити чоловіка від зморшок в зоні очей, губ і лоба.

Щоб зрозуміти, як може виглядати обличчя пацієнта після проведення вищеперелічених операцій, варто подивитися на фото, якими Максим Сергійович ділиться у своїх соціальних мережах. На його сторінці в Instagram ми знайшли кілька прикладів вдало проведених процедур. Ось одна з них:

Щоб домогтися такого результату пацієнтові були проведені наступні втручання:

Повна закрита риносептопластика.

Обрис нижньої виличної області.

Виділення кута молодості.

Моделювання підборіддя.

Часткове видалення грудок Біша.

Як бачимо, завдяки проведеним процедурам пластичного хірурга вдалося виправити форму носа і зробити обличчя пацієнта більш мужнім. Дане фото - результат через 270 днів після операції.