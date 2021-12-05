ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чоловіки на снігоходах заблукали в Карпатах: двох знайшли, третього ще шукають

Новость на русском →
Закарпатська область, Неділя 05 грудня 2021 19:04
Чоловіки на снігоходах заблукали в Карпатах: двох знайшли, третього ще шукають Фото: рятувальники продовжують пошукову операцію (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області продовжується операція з пошуку одного з чоловіків, які вчора заблукали під час поїздки на снігоходах в Карпати. Двох заблукалих вже вдалося знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Близько 13:10 сьогодні двоє заблукалих чоловіків вийшли на зв'язок з рятувальниками та розповіли, що перебувають на території турбази в Ужгородському районі. Однак місцезнаходження третього чоловіка наразі невідоме.

Пошуки третього заблукалого, як пояснюють рятувальники, ускладнює сильний туман. Пошукова операція ведеться в районі полонини Руна. До пошуків залучені 20 рятувальників, а також 6 волонтерів.

Нагадаємо, рятувальники закликали утриматися від походів в гори через погіршення погоди.

Крім того, РБК-Україна розповідало, що в Австрії група лижників потрапила під лавину. В результаті інциденту декілька лижників загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты ДСНС Закарпатська область
NEWS
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього