Чоловіки на снігоходах заблукали в Карпатах: двох знайшли, третього ще шукають

У Закарпатській області продовжується операція з пошуку одного з чоловіків, які вчора заблукали під час поїздки на снігоходах в Карпати. Двох заблукалих вже вдалося знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій .

Близько 13:10 сьогодні двоє заблукалих чоловіків вийшли на зв'язок з рятувальниками та розповіли, що перебувають на території турбази в Ужгородському районі. Однак місцезнаходження третього чоловіка наразі невідоме.

Пошуки третього заблукалого, як пояснюють рятувальники, ускладнює сильний туман. Пошукова операція ведеться в районі полонини Руна. До пошуків залучені 20 рятувальників, а також 6 волонтерів.