Карпаты засыпает снегом. Есть угроза схождения лавин

Из-за обильного снегопада в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин. Особенно на высокогорье в Закарпатской области.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели обращают внимание на необходимость тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах.

По данным Гидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды. Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.