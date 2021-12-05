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Карпаты засыпает снегом. Есть угроза схождения лавин

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Воскресенье 05 декабря 2021 08:39
Карпаты засыпает снегом. Есть угроза схождения лавин Фото: в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Юлия Бойко

Из-за обильного снегопада в Карпатах сохраняется угроза схождения лавин. Особенно на высокогорье в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с интенсивным приростом снегового покрова, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели обращают внимание на необходимость тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах.

По данным Гидрометцентра, в Карпатах ожидается сильный снег ІІ уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды. Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать заранее через онлайн формы, размещенные на сайтах территориальных подразделений Службы спасения западного региона.

Напомним, сегодня днем в западных областях Украины ожидается небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории осадков не прогнозируется.

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