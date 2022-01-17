Мужчина, угрожая оружием, ограбил заправку в Харьковской области

Вечером 16 января в полицию обратились с сообщением о разбойном нападении на автозаправочную станцию в селе Куриловка Купянского района. Неизвестный, угрожая оружием, забрал 15 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу отдела коммуникации полиции в Харьковской области.
"Неизвестный в балаклаве под угрозой применения оружия завладел кассой, после чего произвел выстрел в воздух и скрылся", - рассказали полицейские.
По предварительным данным, злоумышленник забрал 15 тысяч гривен.
По факту происшествия в полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и ищут злоумышленника, чтобы задержать его.
Напомним, ранее в Одессе 44-летняя женщина стала жертвой нападения иностранца, с которым она познакомилась в интернете. Отмечается, что мужчина пригласил новую подругу погулять в вечернее сутки и напал на нее.