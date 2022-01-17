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Чоловік, погрожуючи зброєю, пограбував заправку в Харківській області

Автор: Ольга Белей

Увечері 16 січня в поліцію звернулися з повідомленням про розбійний напад на автозаправну станцію в селі Курилівка Куп'янського району. Невідомий, погрожуючи зброєю, забрав 15 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відділу комунікації поліції в Харківській області.

"Невідомий у балаклаві під загрозою застосування зброї заволодів касою, після чого зробив постріл у повітря і зник", - розповіли поліцейські.

За попередніми даними, зловмисник забрав 15 тисяч гривень.

За фактом події в поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Максимальне покарання згідно санкції статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події і шукають зловмисника, щоб затримати його.

Нагадаємо, раніше в Одесі 44-річна жінка стала жертвою нападу іноземця, з яким вона познайомилася в Інтернеті. Відзначається, що чоловік запросив нову подругу погуляти у вечірню добу і напав на неї.

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