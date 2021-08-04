Мужчина, угрожавший взорвать Камбин, был участником АТО

Мужчина, которого задержали в Кабинете министров, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины. Он угрожал взорвать гранату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко в ходе брифинга.
"Ситуация не стандартная тем, что это был участник АТО, который прошел боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события", - сообщил Клименко.
Как известно, около 10 часов утра к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.
Напомним, на месте правоохранители проводили перговоры с мужчиной. В Киеве ввели специальную полицейскую операцию.
Ближайшие улицы возле Кабмина перекрыли.
Вскоре стало известно, что мужчину задержали.