Мужчина, угрожавший взорвать Камбин, был участником АТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацполиции Игоря Клименко в ходе брифинга.

"Ситуация не стандартная тем, что это был участник АТО, который прошел боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму и совершил это преступление, потому что такие сложились у него жизненные события", - сообщил Клименко.

Как известно, около 10 часов утра к зданию Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.