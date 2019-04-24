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Мужчина спас сотни верующих во время терактов на Шри-Ланке

Новости » Происшествия    24.04.2019 - 22:19
Мужчина спас сотни верующих во время терактов на Шри-Ланке
Фото: взрывы на Шри-Ланке (News First)

Возле церкви перед богослужением мужчина заметил подозрительного незнакомца с большим рюкзаком

Во время серии взрывов на Шри-Ланке в городе Баттикалоа 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил террориста-смертника в церковь перед пасхальной службой, благодаря чему спас нескольких сотен верующих, но сам погиб. Об этом рассказала жена Раджу Кришантини, сооющает BBC.

Кришантини работает учителем в воскресной школе в церкви Сиона. После работы она с мужем и детьми планировала пойти в церковь.

По словам женщины, возле церкви перед богослужением ее муж заметил подозрительного мужчину с большим рюкзаком. Неизвестный рассказал Раджу, что планирует снимать службу, а в рюкзаке у него находится видеокамера.

Женщина рассказала, что ее супруг заявил незнакомцу, что тот должен получить разрешение на съемку, и попросил его уйти. Женщина вошла в церковь, где находилось около 450 человек, после чего услышала громкий взрыв. Началась паника, а верующие начали разбегаться в разные стороны.

Кришантини вместе с семьей обзванивала больницы, чтобы найти своего мужа, но через несколько часов узнала, что его тело было найдено возле церкви. 

По словам женщины, ее супруг погиб в том месте, где она видела его в последний раз с незнакомцем. 

Напомним, взрывы на Шри-Ланке начались утром 21 апреля. Первый  взрыв произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо, в 30 км севернее Коломбо, третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. Всего на Шри-Ланки произошли девять взрывов. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что террористы, устроившие взрывы на Шри-Ланке, планировали вторую серию атак на острове. Они планировали устроить теракт во время похорон жертв взрывов, которые произошли 21 апреля. 

Есть предположение, что  теракты на Шри-Ланке стали местью исламистов за расстрелы в Новой Зеландии в середине марта, тогда погибли 50 человек.

Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак Число погибших в терактах на Шри-Ланке приблизилось к 360
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