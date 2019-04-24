Чоловік врятував сотні віруючих під час терактів на Шрі-Ланці

Фото: вибухи на Шрі-Ланці (First News)

Біля церкви перед богослужінням чоловік помітив підозрілого незнайомця з великим рюкзаком

Під час серії вибухів на Шрі-Ланці у місті Баттикалоа 40-річний будівельник Рамеш Раджу не пустив терориста-смертника в церкву перед великодньою службою, завдяки чому врятував кількох сотень віруючих, але сам загинув. Про це розповіла дружина Раджу Кришантини, інформує BBC.



Кришантини працює вчителем у недільній школі в церкві Сіону. Після роботи вона з чоловіком і дітьми планувала піти в церкву.



За словами жінки, біля церкви перед богослужінням її чоловік помітив підозрілого чоловіка з великим рюкзаком. Невідомий розповів Раджу, що планує знімати службу, а в рюкзаку у нього знаходиться відеокамера.



Жінка розповіла, що її чоловік заявив незнайомцю, що той повинен отримати дозвіл на зйомку, і попросив його піти. Жінка увійшла в церкву, де знаходилося близько 450 осіб, після чого почула гучний вибух. Почалася паніка, а віруючі почали розбігатися в різні боки.

Кришантини разом з сім'єю обдзвонювала лікарні, щоб знайти свого чоловіка, але через кілька годин дізналася, що його тіло було знайдено біля церкви.

За словами жінки, її чоловік загинув в тому місці, де вона бачила його востаннє з незнайомцем.

Нагадаємо, вибухи на Шрі-Ланці почалися вранці 21 квітня. Перший вибух стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна у Негомбо, в 30 км на північ від Коломбо, третій - у церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі столичного зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби. Всього на Шрі-Ланки відбулися дев'ять вибухів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що терористи, які влаштували вибухи на Шрі-Ланці, планували другу серію атак на острові. Вони планували влаштувати теракт під час похорону жертв вибухів, які відбулися 21 квітня.

Є припущення, що теракти на Шрі-Ланці стали помстою ісламістів за розстріли в Новій Зеландії в середині березня, тоді загинули 50 осіб.