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Мужчина сбежал из КНДР в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор

Автор: РБК-Украина

Гражданин КНДР необычным образом сбежал в Южную Корею. Он перепрыгнул трехметровый забор на границе, ведь раньше занимался гимнастикой.

Об этом сообщает The Korea Herald.

В настоящее время 20-летний мужчина находится под следствием в Сеуле.

Сообщается, что пограничники осмотрели границу с КНДР и заметили, что колючая проволока в одном из мест была помята. Возможно, мужчина использовал шест для пересечения границы.

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Напомним, недавно лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике почти за месяц. Он появился на заседании Политбюро Трудовой партии.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные проводят обыски у границы с Северной Кореей. Там обнаружили неопознанного человека.

РБК-Украина писало, что в конце сентября пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед Сеулом за этот инцидент.

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