Чоловік втік із КНДР до Південної Кореї, перестрибнувши триметровий паркан

Громадянин КНДР незвичайним чином втік до Південної Кореї. Він перестрибнув триметровий паркан на кордоні, адже раніше займався гімнастикою.

Про це повідомляє The Korea Herald.

Наразі 20-річний чоловік знаходиться під слідством у Сеулі.

Повідомляється, що прикордонники оглянули кордон із КНДР і помітили, що колючий дріт в одному з місць був зім'ятим. Можливо, чоловік використав жердину для перетину кордону.

Нагадаємо, нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць. Він з'явився на засіданні Політбюро Трудової партії.

Раніше повідомлялося, що південнокорейські військові проводять обшуки біля кордону з Північною Кореєю. Там виявили невпізнану людину.

Також РБК-Україна писало, що в кінці вересня прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він знаходився в морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент.