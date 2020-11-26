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Чоловік втік із КНДР до Південної Кореї, перестрибнувши триметровий паркан

Автор: РБК-Україна

Громадянин КНДР незвичайним чином втік до Південної Кореї. Він перестрибнув триметровий паркан на кордоні, адже раніше займався гімнастикою.

Про це повідомляє The Korea Herald.

Наразі 20-річний чоловік знаходиться під слідством у Сеулі.

Повідомляється, що прикордонники оглянули кордон із КНДР і помітили, що колючий дріт в одному з місць був зім'ятим. Можливо, чоловік використав жердину для перетину кордону.

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Нагадаємо, нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць. Він з'явився на засіданні Політбюро Трудової партії.

Раніше повідомлялося, що південнокорейські військові проводять обшуки біля кордону з Північною Кореєю. Там виявили невпізнану людину.

Також РБК-Україна писало, що в кінці вересня прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він знаходився в морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент.

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