Кто из мужчин в возрасте 18-60 лет может выехать из Украины: список исключений
Фото: некоторые мужчины от 18 до 60 лет могут выехать из Украины (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
На период военного положения выезд из Украины запрещен для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но есть исключения, при которых можно выехать за границу.
Категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выехать за границу:
- при наличии отсрочки от призыва или уведомления о специальном воинском учете;
- при наличии заключения о непригодности к военной службе;
- если на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- если самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
- если на содержании есть ребенок с инвалидностью;
- если является усыновителем, опекуном;
- если обеспечивает постоянный уход за людьми, которые нуждаются в нем;
- если близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции;
- если есть инвалидность I или II группы;
- если есть два ребенка до 18 лет и беременная супруга (срок не менее 35 недель).