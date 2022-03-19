Хто з чоловіків віком 18-60 років може виїхати з України: список винятків

На період воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є винятки, при яких можна виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної ради.

Категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон:

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як перетнути кордон з домашніми тваринами і які документи для цього треба.

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