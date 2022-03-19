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Хто з чоловіків віком 18-60 років може виїхати з України: список винятків

Фото: деякі чоловіки від 18 до 60 років можуть виїхати з України (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Артем Горовенко

На період воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є винятки, при яких можна виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Верховної ради.

Категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон:

  • за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік;
  • за наявності висновку про непридатність до військової служби;
  • якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років;
  • якщо на утриманні є дитина з інвалідністю;
  • якщо є усиновлювачем, опікуном;
  • якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його;
  • якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції;
  • якщо є інвалідність I або II групи;
  • якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як перетнути кордон з домашніми тваринами і які документи для цього треба.

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