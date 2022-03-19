Хто з чоловіків віком 18-60 років може виїхати з України: список винятків
Фото: деякі чоловіки від 18 до 60 років можуть виїхати з України (facebook com skhidneregionalneypravlinnya)
На період воєнного стану виїзд з України заборонено для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але є винятки, при яких можна виїхати за кордон.
Категорії чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виїхати за кордон:
- за наявності відстрочки від призову або повідомлення про спеціальний військовий облік;
- за наявності висновку про непридатність до військової служби;
- якщо на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- якщо самостійно виховують дітей віком до 18 років;
- якщо на утриманні є дитина з інвалідністю;
- якщо є усиновлювачем, опікуном;
- якщо забезпечує постійний догляд за людьми, які потребують його;
- якщо близькі родичі загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції;
- якщо є інвалідність I або II групи;
- якщо є дві дитини до 18 років і вагітна дружина (термін не менше 35 тижнів).