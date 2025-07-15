Музей історії Києва до кінця літа прикрашатиме інсталяція ORIGAMI for UKRAINE, - Матюха

Мистецький проєкт, що народився у тісній співпраці між Україною та Бельгією, має на меті залучити якомога більше людей до масштабного збору коштів для українських військових.

П’ять тисяч паперових птахів із дзеркального паперу вже стали символом надії, єдності та підтримки. Їх автор — знаменитий бельгійський художник та дизайнер Шарль Кайсін. У виготовленні фігурок приймали участь українські діти, що додало інсталяції особливої енергетики.

ORIGAMI for UKRAINE активно підтримав Фонд Андрія Матюхи, який і надалі інвестує в культурні ініціативи, здатні змінювати реальність. За словами організаторів, інсталяцію вже побачили десятки тисяч людей, а медіа-покриття вийшло далеко за межі України.

"Коли мистецтво стає інструментом допомоги, воно починає дихати новим змістом. Культура може не лише надихати, а й рятувати. І ORIGAMI for UKRAINE - саме про це. Фонд максимально сприяє реалізації подібних проєктів, котрі є надважливими у наш нелегкий час", — говорить засновник фонду Андрій Матюха.

Наразі вже зібрано понад 55 тисяч євро на медичне обладнання для одного з київських реабілітаційних центрів, де лікують поранених військових. Кампанія зі збору коштів триває і кожен може долучитися, придбавши блискучу пташку з інсталяції за 10 євро.