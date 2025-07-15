Музей истории Киева до конца лета будет украшать инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, - Матюха

Художественный проект, родившийся в тесном сотрудничестве между Украиной и Бельгией, имеет целью привлечь как можно больше людей к масштабному сбору средств для украинских военных.

Пять тысяч бумажных птиц из зеркальной бумаги уже стали символом надежды, единства и поддержки. Их автор - знаменитый бельгийский художник и дизайнер Шарль Кайсин. В изготовлении фигурок принимали участие украинские дети, что придало инсталляции особую энергетику.

ORIGAMI for UKRAINE активно поддержал Фонд Андрея Матюхи, который и в дальнейшем инвестирует в культурные инициативы, способные менять реальность. По словам организаторов, инсталляцию уже увидели десятки тысяч людей, а медиа-покрытие вышло далеко за пределы Украины.

"Когда искусство становится инструментом помощи, оно начинает дышать новым содержанием. Культура может не только вдохновлять, но и спасать. И ORIGAMI for UKRAINE - именно об этом. Фонд максимально способствует реализации подобных проектов, которые являются сверхважными в наше нелегкое время", - говорит основатель фонда Андрей Матюха.

Сейчас уже собрано более 55 тысяч евро на медицинское оборудование для одного из киевских реабилитационных центров, где лечат раненых военных. Кампания по сбору средств продолжается и каждый может присоединиться, приобретя блестящую птичку из инсталляции за 10 евро.