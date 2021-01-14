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Мутацію коронавірусу виявили вже у 25 країнах Європи, - ВООЗ

Четвер 14 січня 2021 15:45
Мутацію коронавірусу виявили вже у 25 країнах Європи, - ВООЗ
Фото: Ханс Клюге (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я фіксується поширення нового мутованого штаму коронавірусу в європейському регіоні. Зафіксували новий штам COVID-19 вже в 25 європейських країнах.

Про це на прес-конференції заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

За його словами, цей варіант вірусу поширюється значно швидше, проте не робить істотного впливу на тяжкість захворювання. Також у ВООЗ додали, що він поширюється у всіх вікових групах.

"Нові складнощі створює і сам вірус. Як і всі віруси, в міру своєї циркуляції вірус, який викликає COVID-19, з часом змінюється. Я прекрасно розумію тривогу, пов'язану з можливими наслідками появи викликає стурбованість варіанти SARS-CoV-2. Про виявлення нового штаму повідомили вже 25 країн Європейського регіону ВООЗ", - заявив Клюге.

Раніше РБК-Україна писало, що "британський" штам коронавірусу виявили мінімум в 50 країнах світу.

Також повідомлялося, що мутований варіант COVID може замінити інші в Європі і частини Азії.

Як повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Україні поки що не зафіксували новий "британський" штам COVID.

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