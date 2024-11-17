Мусульманські лідери США незадоволені призначеннями в адміністрацію Трампа, - Reuters

Мусульманські лідери США, які підтримали кандидатуру Дональда Трампа на знак протесту проти підтримки адміністрацією Байдена війни Ізраїлю в Секторі Гази та атак на Ліван, розчаровані окремими призначеннями в адміністрацію переможця виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними аналітиків, підтримка Трампа мусульманами допомогла йому перемогти у Мічигані та вплинула на перемогу в інших "хитких штатах".

Натомість Рабіуль Чаудхурі, інвестор з Філадельфії, який очолював кампанію "Відмовтеся від Гарріс" у Пенсильванії та був співзасновником організації "Мусульмани за Трампа", зазначив, що кандидат від республіканців "переміг завдяки нам, і ми не задоволені його вибором держсекретаря та іншими кандидатурами".

Виконавчий директор Американської мережі залучення та розширення прав і можливостей мусульман (AMEEN) Рексінальдо Назарко зазначив, що мусульманські виборці сподівалися на обрання Трампом урядовців, які працюватимуть на користь миру, але цього не сталося.

"Ми дуже розчаровані. Здається, що ця адміністрація була повністю заповнена неоконсерваторами і вкрай проізраїльськими, про-військовими людьми, що є провалом з боку президента Трампа для руху за мир та антивоєнних рухів", - сказав він.

Назарко сказав, що громада буде продовжувати наполягати на тому, щоб її голос був почутий та щоб війна у Секторі Газа закінчилася.

Хассан Абдель Салам, колишній професор Університету штату Міннесота, співзасновник кампанії Abandon Harris, яка підтримала кандидата від Партії зелених Джилл Стайн, сказав, що кадрові плани Трампа не здивували, але виявилися ще більш екстремальними, ніж він побоювався.

"Це схоже на те, що він переходить на сіоністський режим. Ми завжди були вкрай скептично налаштовані... Очевидно, ми все ще чекаємо, щоб побачити, куди піде адміністрація. Однак це виглядає так, наче нашу громаду розіграли", - сказав він.

Кілька мусульманських і арабських прихильників переможця виборів сподіваються, що колишній виконувач обов'язків директора національної розвідки Трампа Річард Гренелл, відіграватиме ключову роль у процесі завершення війни. Цьому має сприяти той факт, що він провів кілька місяців роботи з мусульманськими й арабськими громадами США і навіть був представлений на заходах як потенційний наступний держсекретар.

Інший ключовий союзник Трампа, Масад Булос, - ліванський тесть Тіффані Трамп, - неодноразово зустрічався з арабо-американськими та мусульманськими лідерами.

Булос і Трамп пообіцяли арабо-американським та мусульманським виборцям, що республіканець є кандидатом миру, який буде діяти швидко, щоб покласти край війнам на Близькому Сході та за його межами. Однак ні того, ні іншого не було досягнуто одразу.

Надія на мир не втрачена

Під час кампанії, Трамп відвідав кілька міст з великою арабо-американською та мусульманською громадою, зокрема зупинився у місті з переважаючим арабським населенням Дірборн, де він сказав, що любить мусульман. У Піттсбурзі республіканець назвав мусульман-прихильників "прекрасним рухом, які хочуть миру та хочуть стабільності".

Білл Бацці, мер сусіднього Дірборн Хайтс, який підтримав Трампа, сказав, що тричі зустрічався з новообраним президентом та все ще вірить, що він буде працювати над припиненням війни, незважаючи на призначення до його адміністрації.

Рола Маккі, американка ліванського походження, мусульманка, віце-голова Республіканської партії Мічигану з питань інформаційно-пропагандистської діяльності, погодилася з ним.

"Я не думаю, що всі будуть задоволені кожним призначенням Трампа, але важливий результат. Я знаю, що Трамп хоче миру, і люди повинні усвідомити, що 50 тисяч загиблих палестинців і 3 тисячі загиблих ліванців, і це сталося під час правління нинішньої адміністрації (Байдена. - ред.)", - сказала вона.