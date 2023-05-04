ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мусив потрапити до Росії": француз протаранив шлагбаум на польському кордоні

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 18:48
"Мусив потрапити до Росії": француз протаранив шлагбаум на польському кордоні Ілюстративне фото: француз протаранив шлагбаум на польському кордоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадянин Франції протаранив шлагбаум на пункті пропуску у Польщі, адже хотів потрапити до Росії. Його затримали та оштрафували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу польської прикордонної служби.

Повідомляється, що 2 травня після 8:00 36-річний француз з'явився на реєстрацію в пункті пропуску в селі Гжехоткі, який знаходиться біля кордону з Калінінградською областю РФ. При цьому він не мав з собою документів, що дають право на перетин кордону. Тож прикордонники не випустили чоловіка з Польщі.

Проте чоловік знову з'явився на пункті пропуску в Гжехотках близько 15:00. Але цього разу він вирішив не зупинятися для проходження прикордонного контролю. Чоловік різко розігнав автомобіль, протаранив шлагбаум, але побачивши, що прикордонник розгортає шипову смугу для зупинки машини, зупинився перед ним.

Чоловіка затримали. В його автомобілі виявили 11 одиниць мисливських набоїв, на ввезення яких до Польщі він не мав необхідного дозволу, тоді як у Франції - мав.

"Прикордонникам він сказав, що мусить потрапити до Росії, бо саме там планує своє подальше життя", - сказано у повідомленні.

Француза оштрафували на 500 злотих (109 євро) за спробу насильницького перетину державного кордону та відсутність дозволу на ввезення мисливських набоїв у Польщу.

Нагадаємо, українські правоохоронці блокували схему переправки ухилянтів в гідрокостюмах через кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Польща
NEWS
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових