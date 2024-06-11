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"Муром-П" й не тільки. Прикордонники показали роботу дронів на північному напрямку (відео)

Вівторок 11 червня 2024 11:59
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"Муром-П" й не тільки. Прикордонники показали роботу дронів на північному напрямку (відео) Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники відпрацювали дронами по ворожих "Муром-П" та "Пергам РТР-60" на північному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ)

Як пояснили прикордонники, росіяни використовуються комплекси відеоспостереження для розвідки, а також планування атак. Їх знищення лише підсилює нашу безпеку.

"Муром"

Варто додати, що "Муром" є пристроєм для далекого візуального спостереження, який автономно вишукує живу силу, а також техніку. Комплекс обладнаний оптичною камерою з зумом, яка здатна розрізнити людину на відстані до 10 км. Зокрема вона має тепловізор, який виявляє автомобілі на відстані 8 км й людей на відстані 4 км.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як прикордонники продемонстрували роботі FPV-дронів на півдні України. Тоді ж бійці знищили два ворожі човни.

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