"Муром-М" та спостережні пункти. Сили оборони півдня відзвітували про втрати РФ за тиждень

"Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань", - сказано у повідомленні.

За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

22 окупанти;

2 гармати;

7 одиниць авто-бронетехніки;

реактивна система залпового вогню "Град";

міномет;

станція радіоелектронної боротьби;

комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Також було знищено 7 спостережних пунктів та польовий пункт боєпостачання.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.

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