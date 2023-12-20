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"Муром-М" та спостережні пункти. Сили оборони півдня відзвітували про втрати РФ за тиждень

Фото: Муром-М (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

За останній тиждень на південному фронті українськими військовими було знищено 22 росіянина та їх техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань", - сказано у повідомленні.

За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

  • 22 окупанти;
  • 2 гармати;
  • 7 одиниць авто-бронетехніки;
  • реактивна система залпового вогню "Град";
  • міномет;
  • станція радіоелектронної боротьби;
  • комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Також було знищено 7 спостережних пунктів та польовий пункт боєпостачання.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.

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