У Мурманській області РФ зіштовхнулись пасажирський та вантажний потяги, є постраждалі

Як повідомляють росіяни, аварія сталась в момент, коли пасажирський потяг прибував на одну зі станцій. Наразі рух на ділянці зараз зупинено.

За попередніми даними, під час аварії у пасажирському потягу було 326 пасажирів. Наразі відомо про щонайменше одного потерпілого. При цьому під час зіткнення три вагони перекинулися на бік.

Причиною зіткнення поїздів стала поломка вантажного поїзда. Близько третьої години дня за місцевим часом у нього стався злам струмоприймача. Поїзд закріпили і він залишився чекати на допомогу.

Однак, за годину у нього відмовили гальма і він, попередньо, викотився на іншу колію. Там він зіткнувся з пасажирським поїздом.

Раніше ми писали про сходження потяга з рейок під Бєлгородом вчора розповіли в прес-службі Південно-Східної залізниці РФ. Там заявили, що це сталося "через зовнішнє втручання у роботу залізничного транспорту". Повідомлялося, що вибух стався 10 вересня о 23:17 на перегоні "Волоконівка - Новий Оскол", після чого відбулося сходження 11 нібито "порожніх" вагонів та локомотива вантажного поїзда.