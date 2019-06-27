Мураев зарегистрировал петицию на сайте АП для освобождения Ефремова

Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Ефремов находится в СИЗО в Старобельске с 2016 года

Лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев зарегистрировал петицию на сайте Администрации президента о прекращении политических преследований Александра Ефремова. Соответствующая петиция под номером №22/063848-еп появилась на сайте АП, сообщает пресс-служба политсилы.

В петиции Мураев просит президента Владимира Зеленского прекратить политические преследования Ефремова и обеспечить право политика на беспристрастное судебное разбирательство в разумный срок.

Как отмечается в петиции, Ефремов находится в СИЗО в Старобельске Луганской области с 2016 года. При этом, "следствие относительно политика не сдвинулось ни на шаг".

"Несмотря на тяжелое состояние здоровья Александра Ефремова и отсутствие доказательств его вины, которые, как неоднократно подчеркивали защитники, так и не были представлены в суде за три года рассмотрения дела, - суд не согласился изменить меру пресечения для политика. При предыдущей власти рассмотрение производства в отношении Александра Ефремова искусственно затягивалось, что лишний раз свидетельствует о юридической ничтожности выдвинутых ему обвинений. Его арест и содержание под стражей было политически мотивированными со стороны Петра Порошенко", - говорится в петиции.

В связи с этим автор петиции обращается к действующему президенту Украины.

"В своих заявлениях президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что при его правлении политическим преследованием будет положен конец. Мы считаем, что лучшим подтверждением искренности этих слов нового главы государства может стать конкретное дело, а именно - устранение последствий указаний предыдущего президента Украины правоохранительным органам в отношении Александра Ефремова и прекращение политического давления в уголовном производстве. Результатом будет освобождение Александра Ефремова", - считает Мураев.

В петиции также говорится, что группа народных депутатов готовы взять Александра Ефремова на поруки.

"Статья 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека говорит о том, что каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Мы просим вас, господин президент, прекратить политические преследования Александра Ефремова и доказать, что судебная система в Украине призвана защищать интересы граждан, а не служить руководству государства для мести и сведения политических счетов!", - говорится в петиции.