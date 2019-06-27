ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мураев зарегистрировал петицию на сайте АП для освобождения Ефремова

Новости » Политика    27.06.2019 - 19:39
Мураев зарегистрировал петицию на сайте АП для освобождения Ефремова
Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Ефремов находится в СИЗО в Старобельске с 2016 года

Лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев зарегистрировал петицию на сайте Администрации президента о прекращении политических преследований Александра Ефремова. Соответствующая петиция под номером №22/063848-еп появилась на сайте АП, сообщает пресс-служба политсилы.

В петиции Мураев просит президента Владимира Зеленского прекратить политические преследования Ефремова и обеспечить право политика на беспристрастное судебное разбирательство в разумный срок.

Как отмечается в петиции, Ефремов находится в СИЗО в Старобельске Луганской области с 2016 года. При этом, "следствие относительно политика не сдвинулось ни на шаг".

"Несмотря на тяжелое состояние здоровья Александра Ефремова и отсутствие доказательств его вины, которые, как неоднократно подчеркивали защитники, так и не были представлены в суде за три года рассмотрения дела, - суд не согласился изменить меру пресечения для политика. При предыдущей власти рассмотрение производства в отношении Александра Ефремова искусственно затягивалось, что лишний раз свидетельствует о юридической ничтожности выдвинутых ему обвинений. Его арест и содержание под стражей было политически мотивированными со стороны Петра Порошенко", - говорится в петиции.

В связи с этим автор петиции обращается к действующему президенту Украины.

"В своих заявлениях президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что при его правлении политическим преследованием будет положен конец. Мы считаем, что лучшим подтверждением искренности этих слов нового главы государства может стать конкретное дело, а именно - устранение последствий указаний предыдущего президента Украины правоохранительным органам в отношении Александра Ефремова и прекращение политического давления в уголовном производстве. Результатом будет освобождение Александра Ефремова", - считает Мураев.

В петиции также говорится, что группа народных депутатов готовы взять Александра Ефремова на поруки.

"Статья 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека говорит о том, что каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Мы просим вас, господин президент, прекратить политические преследования Александра Ефремова и доказать, что судебная система в Украине призвана защищать интересы граждан, а не служить руководству государства для мести и сведения политических счетов!", - говорится в петиции.

"Оппоблок" по итогам жеребьевки получил первый номер в избирательном бюллетене Буряк: в будущем парламенте должна быть обеспечена защита интересов регионов
Новости Украины Александр ЕфремовМураевОппоблок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь