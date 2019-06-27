Мураєв зареєстрував петицію на сайті АП для звільнення Єфремова

Фото: Євген Мураєв (opposition.org.ua)

Єфремов знаходиться в СІЗО в Старобільську з 2016 року

Лідер партії "Опозиційний блок" Євген Мураєв зареєстрував петицію на сайті Адміністрації президента про припинення політичних переслідувань Олександра Єфремова. Відповідна петиція під номером №22/063848-еп з'явилася на сайті АП, повідомляє прес-служба політсили.

У петиції Мураєв просить президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування Єфремова та забезпечити право політика на неупереджений судовий розгляд у розумний термін.

Як наголошується в петиції, Єфремов знаходиться в СІЗО в Старобільську Луганської області з 2016 року. При цьому, "слідство щодо політика не зрушилося ні на крок".

"Незважаючи на важкий стан здоров'я Олександра Єфремова і відсутність доказів його провини, які, як неодноразово підкреслювали захисники, так і не були представлені в суді за три роки розгляду справи, - суд не погодився змінити запобіжний захід для політика. За попередньої влади розгляд провадження стосовно Олександра Єфремова штучно затягувався, що зайвий раз свідчить про юридичну нікчемність висунутих йому звинувачень. Його арешт і утримання під вартою були політично мотивованими з боку Петра Порошенка", - йдеться в петиції.

У зв'язку з цим автор петиції звертається до чинного президента України.

"У своїх заявах президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що при його правлінні політичним переслідуванням буде покладено край. Ми вважаємо, що найкращим підтвердженням щирості цих слів нового глави держави може стати конкретна справа, а саме - усунення наслідків вказівок попереднього президента України правоохоронним органам стосовно Олександра Єфремова і припинення політичного тиску у кримінальному провадженні. Результатом буде звільнення Олександра Єфремова", - вважає Мураєв.

У петиції також йдеться, що група народних депутатів готові взяти Олександра Єфремова на поруки.

"Стаття 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини говорить про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд справи в розумний термін незалежним і безстороннім судом. Ми просимо вас, пане президент, припинити політичні переслідування Олександра Єфремова і довести, що судова система в Україні покликана захищати інтереси громадян, а не служити керівництву держави для помсти і зведення політичних рахунків!", - йдеться в петиції.