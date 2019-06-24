Мураев вызвал Бойко на дебаты

Фото: Евгений Мураев (opposition.org.ua)

Мураев дал Бойко неделю, чтобы провести дебаты

Лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев вызвал главу "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко на публичные дебаты. Об этом Мураев написал на своей странице в Facebook.

"Юрий Бойко, я обращаюсь к вам. Я знаю, чего вы боитесь до дрожи. Нет, это не "вышки Бойко" - в этом деле вы и прокурор Луценко цинично переложили вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды", - написал Мураев.

Мураев заявил, что половина списка "Оппозиционной платформы - За життя" - это "одиозные личности, как нацист Илья Кива".

По его мнению, Бойко, на рейтинг которого работал весь "Оппоблок" последние пять лет, стал "инструментом" в руках партнеров по бизнесу.

"Жаль, что из лидера он превратился в банальную ширму, прикрывающую подлость и обман", - заявил Мураев.

"Я вызываю вас на публичные дебаты. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время", - подчеркнул лидер "Оппоблока", обращаясь к Бойко.