Мураєв викликав Бойка на дебати

Фото: Євген Мураєв (opposition.org.ua)

Мураєв дав Бойко тиждень, щоб провести дебати

Лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв викликав голову "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка на публічні дебати. Про це Мураєв написав на своїй сторінці в Facebook.

"Юрій Бойко, я звертаюся до вас. Я знаю, чого ви боїтеся до тремтіння. Ні, це не "вишки Бойка" - в цій справі ви і прокурор Луценко цинічно переклали провину на своїх підлеглих. Ви боїтеся правди", - написав Мураєв.

Мураєв заявив, що половина списку "Опозиційної платформи - За життя" - це "одіозні особистості, як нацист Ілля Ківа".

На його думку, Бойко, на рейтинг якого працював весь "Опоблок" останні п'ять років, став "інструментом" в руках партнерів по бізнесу.

"Шкода, що з лідера він перетворився на банальну ширму, що прикриває підлість і обман", - заявив Мураєв.

"Я викликаю вас на публічні дебати. На будь-якому каналі, в будь-який день. У вас тиждень. Вибирайте місце і час", - підкреслив лідер "Опоблоку", звертаючись до Бойка.