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Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Новости » Выборы 2019    01.07.2019 - 13:38
Мураев назвал место и время дебатов с Бойко
Фото: Евгений Мураев (РБК-Украина)

Лидер "Оппоблока" предложил провести дебаты 5 июля

Лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев призвал руководителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко провести дебаты в пятницу, 5 июля, в 22:00 по адресу: г. Киев, улица Жилянская 101а. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Мураева.

По словам Мураева, Бойко как первый номер в списке не может не понимать, что на своем имени и авторитете он тащит в парламент отъявленных "нацистов и мерзавцев" из команды предыдущей власти.

"Я прошу его прийти и объяснить это людям так же, как он, наверняка, оправдывает это самому себе. Конечно, если оправдание подобному вообще существует", - отметил лидер "Оппоблока".

Мураев напомнил, что давал Бойко неделю на выбор места и времени проведения дебатов, однако до сих пор не получил ответа.

"Мы не позволим вам вернуть их к власти. Я буду ждать вас в эту пятницу, в 10 часов вечера по адресу: г. Киев, улица Жилянская 101а. Приходите, пусть люди разберутся, кто из нас настоящая оппозиция", - заявил Мураев, обращаясь к Бойко.

 

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Новости Украины Порошенко Зеленский ОппоблокМураевЮрий Бойко
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