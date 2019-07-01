ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мураєв назвав місце і час дебатів з Бойком

Новини » Вибори 2019    01.07.2019 - 13:38
Мураєв назвав місце і час дебатів з Бойком
Фото: Євген Мураєв (РБК-Україна)

Лідер "Опоблоку" запропонував провести дебати 5 липня

Лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв закликав керівника "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка провести дебати в п'ятницю, 5 липня, о 22:00 за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська 101а. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Мураєва.

За словами Мураєва, Бойко як перший номер у списку не може не розуміти, що на своєму імені і авторитеті він тягне у парламент відвертих "нацистів і мерзотників" з команди попередньої влади.

"Я прошу прийти і пояснити це людям так само, як він, напевно, виправдовує це самому собі. Звичайно, якщо виправдання подібному взагалі існує", - зазначив лідер "Опоблоку".

Мураєв нагадав, що давав Бойко тиждень на вибір місця і часу проведення дебатів, однак досі не отримав відповіді.

"Ми не дозволимо вам повернути їх до влади. Я буду чекати вас у цю п'ятницю, о 10 годині вечора за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська 101а. Приходьте, нехай люди розберуться, хто з нас справжня опозиція", - заявив Мураєв, звертаючись до Бойка.

 

Новинський: потрібно припинити війну, щоб закрити всі КПП в Україні Мураєв зареєстрував петицію на сайті АП для звільнення Єфремова
Новини України Порошенко Зеленський ОппоблокМураевЮрій Бойко
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся